Ön izleme sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV ve Habertürk Radyo'nun medya sponsoru olduğu Contemporary İstanbul Ön İzleme açılış günlerine katıldı. Beyoğlu’nda bulunan Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen sergiyi dolaşan Bakan Ersoy, buradaki eserleri tek tek inceledi. Eserler hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, bu tür sanatsal etkinliklerin İstanbul ve Türkiye turizmine olumlu etkiler sağlayacağını vurguladı.
İstanbul’da gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerin, şehir ve ülke turizmine olan olumlu etkilerinden bahseden Bakan Ersoy, “Geçen eylül ayında Contemporary İstanbul’a katılmıştık, Haliç Port bacağı ilk kez yapılmıştı. Çok da başarılı geçmişti. Bu sene de eylül ayında yapılacak ama öncesinde “ci BLOOM” olan ikinci etkinliği gerçekleştirildi. Bu, iki açıdan sevindirici. Birincisi, Contemporary İstanbul başarılı oldu, ikinciye ihtiyaç duyuldu. İkinci bir serginin daha yapılabilmesi için demek ki gerekli ilgi oluştu. İnşallah üçüncüye, dördüncüye de yol açar diye düşünüyoruz. Tabii bu, biraz daha küçük çerçeveli. Çok büyük ağırlıklı olarak Türk sanatçıları, genç kuşak sanatçıları kapsayan bir çalışma. Aynı zamanda buraya katılan genç, yeni galerilerimiz var. Onlar açısından da iyi bir fırsat oldu. İstanbul açısından da sevindirici. İstanbul artık uluslararası marka olma yolunda da hızlı bir şekilde ilerliyor. Hem gastronomisi, sanatı, kültürüyle. Biliyorsunuz Beyoğlu Kültür Yolu Festivali de 28 Mayıs’ta başlayacak, öncesinde tüm Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftası başlayacak. Bütün bu etkinlikler, hem turizme, hem turiste, hem ziyarete, ikisi birleştirici bir rol oynuyor. İyi bir kazanım şeklinde, İstanbul’un markalaşması açısından faydalı sonuçlar doğuruyor” dedi.
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