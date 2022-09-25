Gelibolu Maratonu'na katıldı
Troya Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen Gelibolu Maratonu'na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, yaptığı konuşmada "Hem kültür hem sanat hem de spordan 7’den 70’e herkesin katıldığı birçok etkinliğin gerçekleştirildiği bu tarz festivallerin hem ülkemize hem de festivallerin gerçekleştirildiği illerimize hayırlı olmasını, sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' çerçevesinde düzenlenen 'Troya Kültür Yolu Festivali' devam ediyor. 16-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalin son gününde Gelibolu Maratonu düzenlendi.
3 bini aşkın kişinin katıldığı Gelibolu Maratonu sabah saat 09.00’da Kilitbahir Kalesi önünden başladı. Maratona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.
Maraton öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye’nin marka değerine büyük katkı sağlayan Kültür Yolu Festivalleri etkinliğinde Çanakkale etabının son aşamasına geliyoruz. Etkinliklere ayın 16’sında başladık, 42 ayrı noktada binden fazla sanatçının katılımıyla 112 etkinlik gerçekleştirildi. Katılımım çok büyük olduğu bir organizasyon oldu, beklentilerimizin çok üzerinde Çanakkaleliler festivaline ilgi gösterdiler. Bugün de son etkinliğimiz olan Gelibolu Maratonu’nu koşacağız. 42K, 21K ve 10K etaplarımız var. Dileyenler 1915 Anı Maratonu’nda yürüyebilirler, koşabilirler. Hem kültür hem sanat hem de spordan 7’den 70’e herkesin katıldığı birçok etkinliğin gerçekleştirildiği bu tarz festivallerin hem ülkemize hem de festivallerin gerçekleştirildiği illerimize hayırlı olmasını, sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.
Mehmet Nuri Ersoy sözlerinin devamında ise, "Normalde de her sabah 10 KM yürüyorum. O yüzden rutin yürüyüşümü yapacağım diyebilirim. Tabii ben koşmuyorum ama hızlı yürüyüş yapıyorum. Keyifli olacak. Bugün hava da çok güzel. Büyük koşu Kilitbahir’deki bu alandan başlayacak ve sona erecek. İnşallah Çanakkale’mizin dünyada da markalaşmasına fayda olacak diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
Maratona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!