Dil Bayramı'nı tebrik etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dil Bayramı'nı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk diline hizmet etmiş bilim insanlarına, edebiyatçılara, sanatçılara ve eğitimcilere teşekkür etti. Türkçe'nin dünyanın en köklü ve zengin dillerinden birine sahip olduğunu yayınladığı yazılı açıklamada dile getiren Ersoy, "Türkçe gerek edebî gerekse bilimsel ve sanatsal ifade gücüyle, sürekli üretme ve gelişme potansiyeliyle gönlünüzce açılabileceğiniz ama bin bir kıyısıyla sonuna ulaşamayacağınız engin bir deniz gibidir" ifadelerine yer verdi
Türkçenin sadece ifadelerden, anlamlardan, betimlemelerden, harf ve sözcüklerden ibaret olmadığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dil Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında "Dil, konuşmayı olduğu kadar konuşanı da tanımlar. Bir milletin özünü ve özgünlüğünü belirleyen en önemli değer şüphesiz dilidir. Kelimeler hafızadır, aidiyettir, karakterdir. Tarihin başından bugüne ulaşan ve geleceğe doğru uzanmaya devam eden; zamanı ve geniş coğrafyaları birbirine bağlayan köklerimizdir. Hepimiz biliyoruz ki ne denli büyük ve görkemli de olsa kökleri kopan en ulu ağaçlar bile yıkılır ve bütünlüğünü kaybederek yavaş yavaş ortadan kaybolur. Kurucusu olduğumuz yüksek medeniyetin dününe sahip çıkmak ve korumak, bugününü daha da yükseltmek ve yüceltmek, bu yolda harcadığımız emeklerin ve vakfedilen ömürlerin birikimlerini ziyan olmadan geleceğe ulaştırmak istiyorsak Türkçeye sahip çıkmak zorundayız. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ağır sorumluluğu omuzlayabilecek bireyler olarak yetişmelerine özen göstereceğiz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Dil Kurumunun kuruluş talimatını verirken bu bilinci teminat altına almanın gayreti içerisindeydi. Aziz hatırasını saygı ve rahmetle anarken ondan emanet aldığımız bu bilinç için gayret göstermeye ve aralıksız çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!