Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan çağrı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı için çağrıda bulundu. Ersoy, yaptığı açıklamada; "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ziyarete açtığımız Seddülbahir Kalesi Müze Yapısının dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için 10 Mayıs’a kadar oy vermeyi unutmayın" dedi.

Oy verme işlemi; http://bit.ly/4aMLJip linkinden gerçekleştiriliyor.