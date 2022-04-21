Venedik Bienali başladı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonunu üstlendiği, Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda, sanat pratiği yarım yüzyılı aşan, kavramsal sanatın öncü isimlerinden Füsun Onur’un 'Evvel zaman içinde…' adlı yeni eseri yer alıyor.

Küratörlüğünü İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer’in üstlendiği sergi, insanların gezegende yarattığı tahribata karşı birleşen bir grup fareyle kedinin öyküsünü anlatıyor.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla ön izleme günlerinde açılışını yaparak uluslararası sanat dünyasına tanıtıldı. Türkiye Pavyonu, 23 Nisan - 27 Kasım tarihleri arasında bienalin ana mekânlarından Arsenale’de yer alacak. Günümüzün en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi’ni dünyanın dört bir yanından 600 bine yakın sanatseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi, 23 Nisan’daki genel açılışı öncesinde profesyoneller için gerçekleştirilen ön izleme günleriyle başladı. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu açılışı için İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde, 20 Nisan Çarşamba özel bir açılış etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen açılışa TC Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Büyükelçilik Müsteşarı Cemile Elvan Hacıefendioğlu, Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Haluk Söner ile Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Milano Başkonsolosu Özgür Uludur ve TC Milano Muavin Konsolos Ozan Kublay’ın yanı sıra Türkiye Pavyonu’nun 21 kalıcı mekân destekçisi, bu seneki sergiye katkıda bulunan 13 destekçi, İKSV’nin Lale Kart üyeleriyle uluslararası sanat ve akademi dünyasından pek çok önemli isim katıldı.