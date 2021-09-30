AKM'deki çalışmaları kontrol etti

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri olması amaçlanan AKM'nin 29 Ekim 2021'de açılması planlanıyor. Yaklaşık yüzde 99'u tamamlanan merkezin, ince montajları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Son teknolojilerin kullanıldığı yeni AKM'de tiyatro, konferans, sinema salonları ve sergi alanları yer alacak.