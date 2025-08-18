Habertürk
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170'e yakın ülkede 1 milyardan izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 11:15 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:15
        "1 milyardan fazla izleyiciye ulaştı"
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TV dizilerinin ülke tanıtımına olan etkilerinin altını çizdi. İstanbul Beykoz’daki Bozdağ Film Platoları'nda konuşan Ersoy, Türk dizi sektörünün son 20 yılda ulaştığı gücü rakamlarla anlattı.

        Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü Türk dizilerinin çekildiği Bozdağ Film Platoları'nın ziyareti sırasında 'Diriliş Ertuğrul’dan; 'Kuruluş Osman’a, 'Destan’dan; Ateş Kuşları’na kadar milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımların hayat bulduğu çekim sahalarını Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile birlikte gezen Ersoy, film süreçlerinin mutfağını yerinde inceledi.

        REKLAM

        İstanbul sokaklarının yansıtıldığı platoda, Türk dizileri ve sinema sektörünün dünyada ulaştığı başarıları değerlendiren Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170’e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğini vurguladı.

        Mehmet Nuri Ersoy; "Özellikle dünya geneline baktığınız zaman ABD ekstrada yer alıyor dizi film sektörü olarak ama Türkiye de onun en yakın rakibi olarak tüm dünyada kabul ediliyor” dedi.

        "İKİ ÖNEMLİ DENEME YAPILDI"

        Türk dizilerinin sadece kültürel değil, turistik etki de yarattığını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, dünyada birçok kişinin dizileri izleyerek seyahat kararlarını o filmlerde gördükleri mekânlarla orantılı bir şekilde aldıklarını dile getirdi. Turizm Geliştirme Ajansıyla birlikte 200’e yakın ülkede çok yoğun tanıtım yapıldığını hatırlatan Ersoy, Türk dizilerinin gücünü son 10 yıldır çok ciddi bir şekilde kullandıklarını ifade etti. Bunun tanıtım açısından çok çok önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, dizi sektörünün gücünü tanıtımda kullanarak bu yıl TGA’nın iki önemli deneme yaptığını söyledi.

        Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında şunları kaydetti: Özellikle Antalya ve İstanbul ile ilgili mini diziler çektik. Ve 1,5 milyar görüntüleme aldık. 100 milyonlarca izlenme aldık. Ve bu tepkiler de çok olumlu. Şimdi artık bunu, bu yeni iletişim modelini daha da geliştirerek dünyanın birçok yerine hedef pazarlarımıza Türk dizileriyle ulaşmak istiyoruz. Türkiye'nin kültürünü, güzelliklerini ama her şeyin önemlisi Türkiye'nin cazibe noktalarını, insanların ellerine ama cep telefonlarına eriştirmek bu dizilerle mümkün.

        "BU PLATOLAR TURİZME DE HİZMET EDİYOR"

        Bozdağ Film Platolarının turizm açısından da önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Mehmet Nuri Ersoy; "Türkiye'nin bu tarz mekânlara sahip olması çok önemli. Burada güzel bir şey başarmışlar. Artık sadece bir film platosu gibi değil, bir turistik cazibe noktası olarak da kullanılıyor. Bozdağ Platolarının bu şekilde turizme de hizmet vermesi bizi hem sevindirdi hem gururlandırdı" dedi.

        Bunların örneklerinin önemli turizm merkezlerine yayılmasında çok fayda gördüklerini sözlerine ekleyen Mehmet Nuri Ersoy, "Hem film dizi sektörüne bir yatırım oluyor hem turizm sektörüne bir yatırım oluyor. Ben tebrik ediyorum emeği geçen herkesi” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

        Avrupa’nın en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyan İstanbul Riva’daki 250 dönümlük platoyu inceleyen Mehmet Nuri Ersoy'un programı, Mehmet Bozdağ’ın özel hediye takdimiyle sona erdi.

        #TV dizisi
        #Mehmet Nuri Ersoy

