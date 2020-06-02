Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yapımı devam eden yeni CSO binasını inceledi - ANKARA

Edinilen bilgiye göre, Bakan Ersoy, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen CSO konser binasında bugün incelemelerde bulundu. Ersoy'a Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da eşlik etti.29 Ekim'de açılması hedeflenen CSO binasına, temmuz itibarıyla idari ofisler taşınacak.

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