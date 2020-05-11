Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Vakıf Haftası" mesajı

AA

Bakan Ersoy, 11- 17 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, vakıf kültürünün, "yaşatmak" ve "hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşamı korumak" anlamına gelen "merhamet"in toprağında filizlendiğini ve serpildiğini belirtti.

Türk vakıf kültürünün özünü teşkil eden bu yaşatma çabasının sadece insanı ve diğer canlıları değil, emek ve alın teriyle hayat bulmuş kurumları ve yapıları da kapsayacak kadar derin ve zengin olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Açıktır ki medeniyetimizin değerleri ile şekillenmiş olan vakıf kültürümüz, insanın tüm iyi hasletlerinden beslenen fikir ve düşünceleri ile bunlardan vuku bulan eserleri de muhafaza ederek, beşerin hem bedenini hem ruhunu korumayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, mesajına şöyle devam etti:

"Aziz milletimizin sahip olduğu bu yüce değerler bugün de dün olduğu kadar güçlü ve vazgeçilmezdir. Dünyanın içinden geçtiği ciddi sağlık sınavı başta olmak üzere, siyasi, ekonomik, sosyal tüm küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin ürettiği insan merkezli politikalara ve yürüttüğü çalışmalara baktığımızda bunu açıkça görmekteyiz. Vakıf Haftası'nı, ramazan ayının bu kutlu günleri içerisinde idrak ederken, vakıf anlayışını var eden yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi değerler şüphesiz daha iyi anlaşılacak, daha derinden ve güçlü hissedilecektir. Bizlere düşen, bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara eksiksiz aktarmaktır. Ramazan ayının ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçmişten bugüne vakıf medeniyetimizi yükselten ve yücelten tüm merhametli gönülleri saygıyla selamlıyor, her birine en derin şükranlarımı sunuyorum."