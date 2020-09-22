Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Türk diasporası" açıklaması

AA

Bakan Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda (YTB) düzenlenen "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Bakanlık olarak kamu diplomasisinde önemli yetki ve sorumluluklar aldıklarını belirten Ersoy, TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının uhdesinde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ersoy, dilin ve kültürün tanıtımında büyük bir misyonu başarıyla yerine getiren Yunus Emre Enstitüsü ile kamu diplomasisi alanında faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkiye’nin en önemli aktörlerinden olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, "Türk diasporasının yeni nesillerini asimilasyondan korumak ve ana vatanla bağlarını güçlendirmek bütüncül bir strateji ile mümkündür. YTB’nin gerçekleştirdiği sivil toplum proje destekleri, burs, staj, gençlik, kültür ve anadil programları bunun bir parçasıdır. Aynı zamanda yurt dışındaki insanlarımızın taleplerini kurumlarımıza aktararak, mevzuat çalışmaları için koordinasyonu sağlaması da bu bütüncül stratejinin gereğidir." ifadelerini kullandı.

- "Yurt dışındaki Türkler değer üreten güce ulaştı"

Türk diasporasının temellerinin 1960’larda atıldığını belirten Bakan Ersoy, 1961'de Almanya, ardından Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avustralya ile yapılan iş gücü anlaşmaları yapıldığını, aradan geçen 60 yılda Türklerin misafir işçi statüsünden çıkarak, bulundukları ülkelerin vatandaşlığını alarak toplumun asli unsurları haline geldiklerini anlattı. Ersoy, bugün ise 6 milyonu aşan nüfuslarıyla Türk diasporasının dördüncü nesle ulaşmış, ekonomiden bilime, sanattan spora, her alanda dünya çapında değer üreten bir güce dönüştüğünü vurguladı.

Yurt dışında yaşayan Türklerin ihtiyaçlarının zaman içinde artarak nitelik değiştirirken, devletin sunduğu hizmetlerin de daha çeşitli ve kapsamlı hale geldiğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda Türkiye'nin yakaladığı gelişme ivmesi, yurt dışındaki Türklerin hayatına da yansımıştır. Kamu diplomasisi ve farklı dış politika imkanlarının daha etkin kullanılması ile Türk diasporasını güçlendirmek ve Türkiye ile bağlarını en üst seviyede muhafaza etmek için çeşitli önlemler art arda hayata geçirilmiştir. Devletimizin tüm kurumları, yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü beklentilerini karşılamak için seferberlik içindedir. Zira insanlarımızın idari ve yasal, tüm resmi işlemlerinde, devletin kucaklayıcı, kapsayıcı ve sıcak yüzünü görmeleri büyük önem taşımaktadır."

İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yurt dışında yaşayan Türk diasporası için önemli çalışmalara imza attığını belirten Ersoy, ilgili kurumların, Mavi Kart uygulamasından ailevi ve sosyal yardımlara, eğitimden hukuki süreçlere ve askerliğe kadar hayatın her alanında tüm ihtiyaçlara en hızlı ve etkili şekilde çözüm ürettiklerini bildirdi.

- "Devletimizin sunduğu tüm imkanlar geliştirilmektedir"

Ersoy, "Devletimizin sunduğu tüm imkanlar, günün şartlarına göre sürekli geliştirilmekte ve çeşitlendirilmektedir. Böylece diasporamızın büyük potansiyelinin daha da artırılmasına katkı sağlanacaktır. 'Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi' bu anlayışın bir sonucudur. Proje süresince son derece geniş ölçekte mevzuat derlemeleri, hizmet envanteri oluşturma çalışmaları ve vatandaşlarımızın taleplerini içeren raporlamalar gerçekleştirdik. İstişare toplantıları düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurumları ile YTB’nin koordinasyonunda, 2019'un başından bugüne kadar 17 farklı konuda yasal ve idari iyileştirmeyi hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, boşanma kararlarının tescilinden, yabancı ehliyet süresine, çocukların vatandaşlığının korunmasından emeklilerin yarı zamanlı çalışmasına uzanan bu kapsamlı çalışma, yurt dışındaki insanların Türkiye'ye aidiyet ve devletlerine güven duygusunu güçlü bir şekilde pekiştirdiklerini aktardı.

Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, bugün projemizin kapanış toplantısını yapıyoruz ancak hizmette 'son' diye bir kavram yoktur. Önümüzdeki dönemde, proje sırasında gerçekleştirilen anketlerin ve odak görüşmelerin ortaya koyduğu 35 ayrı konu başlığında kamu kurumlarımızla mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecektir. İnşallah daha güçlü bir Türk diasporası için kurumlarımız arasındaki iş birliği ve dayanışma ruhunu devam ettirerek nice güzelliklere hep birlikte imza atacağız."

Programda YTB Başkanı Abdullah Eren ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da birer konuşma yaptı.

Programa ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile proje paydaşı kurumların temsilcileri de katıldı.