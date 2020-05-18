Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan gençlere "19 Mayıs" mesajı

Bakan Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bir yolculuk başlattığını, bu yolculuğun ilk menzilini istiklal, son menzilini istikbal olarak belirlediğini ifade etti.
Yaklaşık dört buçuk yıl içerisinde istiklalin kazanıldığını, Türk milletinin tek vücut olarak, kanı ve canı ile yazdığı bağımsızlık destanının, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti adıyla bütün dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Ersoy, gençlere, şöyle süslendi:
"Artık kazanımları korumak, Cumhuriyeti nesilden nesle, çağın gereklerine uygun olarak daima yüceltmek ve yükseltmek vazifesi, yani son menzil olan istikbale yürüyüş başlıyordu. Sevgili gençler, işte bu yürüyüşte yol da yolcu da sizlersiniz.
Atatürk, yarınların sorumluluğunu üstlenecek güç ve kabiliyetin gençlerimizde olduğuna inanarak, bu kutlu yolculuğun fikri ve manevi ruhunu sizlere emanet etmiştir. Bugün de aynı inancı taşıyan bir devlet iradesi sizlerin yanındadır. Türkiye'de seçilme yaşının 18 olarak yeniden düzenlenmesi bunun en ciddi göstergesidir."
Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüyen ve değişen Türkiye'de, gençlerin siyasetten sanayiye, bilimden sanata, ekonomiden turizme tüm alanlarda girişimci ruhla, öz güvenle, tarihten ve değerlerden beslenen cesaretle Türkiye'ye yön vermeye, geleceği şekillendirmeye devam ettiğini görmenin büyük bir gurur olacağının altını çizdi .
Ersoy, şunları kaydetti:
"Sizler, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımların güvencesi ve gelecekte çok daha büyük başarıların elde edileceğinin teminatısınız. Unutmayın, gelecek önümüzde uzandıkça, tam bağımsız ve lider Türkiye'nin yükselişinin daim olduğu, milletimizin huzur ve refahından emin olarak yaşadığı yarınları inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Başta siz gençlerimiz olmak üzere tüm milletimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum."
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