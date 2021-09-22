Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan BM'deki Göbeklitepe dikilitaşının replikası paylaşımı:

AA

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle BM Yerleşkesi'nde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ziyaret ettiklerini belirtti. Bakan Ersoy, "Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.