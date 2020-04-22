Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 23 Nisan mesajı:

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin küresel krizleri yönetme becerisi ve bu koşullara gösterdiği yüksek dirençle, tüm alanlarda gerçekleştirdiği büyük değişimi ve ulaştığı gelişmişlik seviyesini açıkça gösterdiğini bildirdi.
Bakan Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazilere yönelik, "23 Nisan 1920'de açılışını ilan ettiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlık yolunda ortaya koyduğunuz iradenin, imkansızlıkları aşan birlik ve beraberliğinizin, istiklal aşkınızın ve istikbale olan sarsılmaz inancınızın, hiçbir şart ve koşulda ödün vermediğiniz milli ruh ve karakterinizin vücut bulmuş simgesidir." ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:
"Tüm bu haslet ve değerler, yüce Türk milleti tarafından 100 yıldır kutlu bir emanet olarak muhafaza edilmiş, yeni nesillerin omuzlarında daima yükseltilmiş ve yüceltilmiş, coşkusundan ve saflığından bir zerre kaybetmeksizin nice asırları aşmak üzere gelecek kuşaklara teslim edilmiştir ve edilmeye devam edecektir. Daima rahmetle, saygı ve minnetle andığımız aziz hatıranız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rehberimiz olacaktır. Bir asır önce varlığını ve vazgeçilmezliğini bütün dünyaya ilan eden milli irade, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, tam bağımsız, lider ve güçlü Türkiye hedefine doğru sürdürdüğümüz kararlı yürüyüşümüzün de asli unsurudur. Türkiye, günümüzde yaşanan küresel krizleri yönetme becerisi ve bu koşullara karşı gösterdiği yüksek dirençle, tüm alanlarda gerçekleştirdiği büyük değişimi ve ulaştığı gelişmişlik seviyesini açıkça göstermektedir. Bu gurur, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de iradesiyle bu imkanı var eden aziz milletimizindir. "
Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100'üncü yıl dönümünün tarifsiz gurur ve heyecanıyla geleceğin teminatı, en değerli varlık olan çocukların ve aziz milletin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
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