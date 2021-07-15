Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AA

Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "demokrasi, milli irade ve bağımsızlık kelimelerini diline dolayanlarla, bu kelimelerin ihtiva ettiği manayla yaşayıp onlar yolunda kanını dökenlerin, canını verenlerin olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin, aradaki farkı görmek isteyenler için 15 Temmuz 2016'da destan yazdığını, altına kanıyla imzasını attığını, okumak ve anlamak isteyenlere de tarihin şanlı sayfalarına miras bıraktığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, küresel vesayet ve ihanet ittifakının Türk halkının milli iradesiyle çarpıştığı an ve meydandır. O anda ve o meydanda ispat edilmiştir ki inandığı gibi yaşayanların, kutlu değerlerine saf ve temiz bir kalple bağlananların iradesi, ne kadar derine nüfuz etmiş ve arkasına ne denli geniş bir destek almış olursa olsun vesayetçilerin hevesini kırmaya, ihaneti alt etmeye, hainleri hüsrana boğmaya kadirdir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, o gecenin sabahına gazilik payesiyle ulaşanları saygıyla ve minnetle selamlıyorum. Yüce Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."