Bakan Ersoy'dan bir dizi sergi ziyareti

Bakan Ersoy, festival kapsamında Cumhuriyet Müzesi'ndeki "Cumhuriyet'in Arşivi Fotoğraf Sergisi" ile Sığınak'taki "Yeni Medya: Eskizden Piksele Dijital Sanat" karma sergisini gezdi.

Buradan Ziraat Bankası Müzesi'ne geçen Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü'ndeki "Kutsal Yolculuk: Osmanlı Hac Rotası" ile "Geçmişin İzinde: Katı' ile Zirve Eserlerin Yeniden Yorumu" sergilerine ziyarette bulundu.

Sergilerde eserlerle tek tek ilgilenen Ersoy, sanatçılardan eserlerle ve sanatlarıyla ilgili bilgi aldı, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.