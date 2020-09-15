Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

AA

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek'in bulunduğu hastaneye gelen Bakan Ersoy'u, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Böcek'in oğlu Gökhan Böcek karşıladı.

Hastane yetkililerinden Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Ersoy, çıkışta yaptığı açıklamada, "Başkan'ın sağlık durumu bir önceki haftaya göre daha iyi. Başkanımızın hızlı bir şekilde toparlayacağını umuyoruz. Şu anda çok riskli bir durum yok. İnşallah hızla toparlayacak." ifadelerini kullandı.