Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Bakan Yardımcısı Yavuz, aynı zamanda il müdürlüğü olarak da kullanılan Devecihan Kültür Merkezi'nde Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba tarafından karşılandı.
Merkezin sergi salonunda incelemelerde bulunan Yavuz, Soytürk'ten brifing aldı.
Şeref defterini imzalayan Yavuz'a, Soytürk tarafından Edirnekari tablo hediye edildi.
Yavuz, ardından Selimiye Camii Külliyesi'nde bulunan Türk İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti.
Müze Müdürü Şahan Kırçın'dan müze hakkında bilgi alan Yavuz, Saray-ı Cedide-i Amire'yi gezdi.
Bakan Yardımcısı Yavuz, 2. Murat döneminde yapımına başlanan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan ve ören yeri olarak düzenlenen bölge hakkında Kazı Başkanı Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu'ndan bilgi aldı.
Yavuz, çevre düzenlemesi sonrası ören yerinin ziyarete açılabileceğini söyledi.
Bakan Yardımcısı Yavuz, daha sonra İtalyan Kilisesi'nde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca düzenlenen "2. Uluslararası Balkan Festivali" açılış törenine katıldı.
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