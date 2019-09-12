Kültür ve sanat protokolü imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, öğretmen ve öğrencilere yönelik sanat ve kültür etkinlikleri ile sosyal becerilerinin artırılması alanlarında iş birliği protokolü gerçekleştirildi

Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü kapsamında öğretmenlerin; sanat ve kültür etkinleri ile sosyal becerilerinin artırılması, mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi, eğitim, kültür, sanat faaliyetlerinde kütüphanelerin etkin kullanımı, başta tiyatro olmak üzere sahne sanatlarına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

İş birliğiyle ayrıca, öğrencilerin; okuma kültürü, bilgi okuryazarlığına yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, kültürel, sosyal ve duygusal gelişmelerine katkıda bulunmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla ücretsiz olarak sinema ile buluşmasının sağlanmasını hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Kütüphane benim fakülte yıllarından beri gece gündüz ikamet ettiğim yerlerin başında geliyordu. Benim için güzel bir hatıra oldu. Bu binanın Türk eğitim ve kültür tarihinde önemli yeri var. Eğitim ve kültürün birlikteliği ve bu birlikteliğin devam ettirilmesi çok önemli. Bu protokoller, protokol olmanın ötesinde gerçekleştirildiği için ayrı bir önem arz ediyor. Bugün imzalayacağımız protokolde müzelerin yanı sıra kütüphanelerinde etkili kullanılmasını istiyoruz. Eğitim ve öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okul dışında da yeni çalışmalar yaparak farklı nefesler almasını önemsiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sahne sanatları konusunda vereceği eğitim desteği çok önemli. Eğitimde drama faaliyetleri açısından öğretmenlerimizin bu tür çalışmalar yapması sınıftaki performanslarını etkiliyor. Birçok alanda yaptığımız iş birliklerinin ürünlerini alıyor olmamız gerçekten çok önemli. Birçok şey temennilerde kalabiliyor. Bunun ötesine geçebilmek bizi mutlu ediyor. Biz tek bakanlıkmış gibi birlikte uyum içerisinde çalışmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu tür çalışmaların devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol çok önemli. Göreve geldiğimizden beri gerek Milli Eğitim Bakanlığımızla gerekse diğer bakanlıklarla çok iyi bir etkileşim içerisindeyiz. Önemli olan yeni ve çağdaş eğitim sistemleriyle öğretmenlerimizin daha iyi yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun gördüğü projelere destek vermeye devam edeceğiz. Daha önce Sinema Genel Müdürlüğümüzün başlattığı, ‘Sinema Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesiyle 2 milyon çocuğumuzu sinemayla buluşturduk. Bu sene de bu projeye devam edeceğiz. Biz de sinemacılarla birlikte çocuklarımızın bu projelerden faydalanmasını sağlıyoruz. Turist sayımızı arttırmak istiyoruz. Nitelikli turisti ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bunun için en önemli etkende insan kaynakları. İnsan kaynakları konusunda da en etkili çalışacağımız yer yine Milli Eğitim Bakanlığı. Geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız bir protokol sonucu Turizm Meslek Liseleri'nin müfredatında ciddi bir değişime gidildi. Sektörün ihtiyacı insan ağırlıklı bir eğitimin verilmesiydi, uygulamalı eğitimin verilmesiydi. Bu kapsamda imzalanan protokolle birlikte yaz stajları başarıyla uygulandı. Yakın bir tarihte yine bir protokolle bu öğrencilerinin 2023'e kadar olan gelişimleriyle ilgili planlamayı sonuçlandıracağız. Bu protokol hem turizmciler hem öğrenciler tarafından olumlu karşılandı. Eğitimler boyunca 3 lisan öğretiyoruz. İngilizce ve Rusça mecburi lisan bir tane de seçmeli lisan öğreniyorsunuz. Mezun olduklarında turizmcilik yapmasalar bile hayat kariyerlerinde çok önemli 3 lisan öğrenmiş oluyorlar. İnanıyorum bütün sektörlere örnek olacak bir uygulama" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Sinema Genel Müdürlüğü birimlerinin çalışma alanlarını kapsıyor.

Etkinlik sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Milli Kütüphane giriş kartı hediye etti.