Kültür ve medeniyet şehrinin "çivisiz cami"si asırlardır ihtişamını koruyor

AA

Bin yıldır Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum, Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalan tarihi ibadethaneleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Derviş Mehmet Efendi tarafından 1666 yılında yaptırılan Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'ndeki Çataksu Çukur Camisi de mimari yapısı ve tarihi özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Halk arasında "Tahtalı" olarak bilinen caminin, mihrap, mahfil, ahşap direkler ve tavanın orta kısmında kök boyadan bitkisel ve geometrik süslemeler yer alıyor.

- Yaklaşık 4 asırdır ihtişamıyla ayakta

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2011'de tescillenen ve 4 asırdır aynı ihtişamını koruyan cami, çivi kullanmadan yapılan ahşap yapısıyla da dikkati çekiyor.

Olur Müftüsü Ferhat Koçak, AA muhabirine, tarihi caminin, Osmanlı döneminden bugüne kadar ayakta kalan ibadethanelerden biri olarak dikkati çektiğini söyledi.

Caminin bulunduğu bölgenin Osmanlı döneminde, sancak görevini yapmış bir beldenin merkezi konumunda olduğunu ifade eden Koçak, "1666 yılında yaptırılmış. Camimiz o dönemden bu yana çeşitli tadilat ve tamiratlar geçirmiş ama özellikle taş duvar üzerinde bulunan çatımızın ahşap işçiliği o günden bugüne kadar özelliğini korumuştur. Az da olsa deforme olmuş ama kalıcı olarak o özgünlüğünü günümüze kadar taşıyabilmiştir." dedi.

- "Süs olarak kullanılan zincir bile ahşaptan yapılmış"

Koçak, 5 bin metrekare oturma alanına sahip caminin iç alanının 250 metrekare olduğunu belirterek, caminin içerisinde 400 kişinin aynı anda namaz kılabildiğini dile getirdi.

Caminin işçiliği kadar bölge açısından da önemli olduğunu söyleyen Koçak, atlarla cuma namazı kılmak için uzak yollardan gelen insanların burada toplanıp cuma namazı kıldığını ve caminin Osmanlı döneminde bölgede merkez konumunda olduğunu anlattı.

Bu eserin bugüne kadar yaşamasından büyük sevinç duyduklarını, ayakta kalması için de bütün çabayı göstermeye hazır olduklarını vurgulayan Koçak, "Ahşapta kök boyanın kullanılmış olması çok güzellik katmış. Camide özellikte ahşap işçiliğinde çivinin kullanılmamış olması da ayrı bir özellik. Süs olarak kullanılan zincir bile ahşaptan yapılmış. Burada çivi kullanılmaksızın bir işçilik, ustalık söz konusu. Camideki bütün ahşaplar da itina ve özeni görüyoruz. Allah yapanlardan ve emek verenlerden razı olsun." sözlerine yer verdi.