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Kültür - sanat ve eğlenceye bahar geldi

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'te eğlence tüm hızıyla devam ediyor

Giriş: 28.04.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mayıs  ayında Maximum Uniq Açıkhava’nın kapılarını açmasıyla eğlence katlanacak. 2 Mayıs’ta Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun başrolünde oynadığı "Ölü’n Bizi Ayırana Dek’" 3, 4, 9 ve 10 Mayıs’ta Serkan Keskin’in yeni oyunu ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, 3 Mayıs’ta tek kişilik gösterisiyle Lesli Karavil, 5 Mayıs’ta Neyzen Tevfik Maximum Uniq sahnesinde olacak. 6, 17 ve 23 Mayıs’ta efsane kadrosuyla Aydınlıkevler, 8 Mayıs’ta başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 9 ve 26 Mayıs’ta İbrahim Selim’le Quiz Night, 12 Mayıs’ta Çift Terapisi, 29 ve 30 Mayıs’ta Richard sevenleriyle buluşacak. 

  • TİYATRO OYUNLARI AÇIKHAVA’YA TAŞINIYOR
    Maximum Uniq Açıkhava’nın bu yılki ilk etkinliği Aydınlıkevler olacak. 23 Mayıs’ta Aydınlıkevler’in ardından 24 ve 25 Mayıs’ta Zengin Mutfağı ve 31 Mayıs’ta Köfn Açıkhava sahnesinde olacak. 

  • ÇOCUK OYUNLARI MAXIMUM UNIQ’TE
    6 Mayıs’ta 'Seksen Günde Dünya Turu', 7, 20, 21 ve 27 Mayıs’ta ‘Türkçe Benim Evim-Kelimeler Adası’ minik misafirlerini  ağırlayacak.

  • MAXIMUM UNIQ HALL 
    2 MAYIS SALI... ÖLÜ’N BİZİ AYIRANA DEK 
    3 MAYIS ÇARŞAMBA... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
    4 MAYIS PERŞEMBE... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
    6 MAYIS CUMARTESİ... AYDINLIKEVLER 
    8 MAYIS PAZARTESİ... YASEMİN SAKALLIOĞLU – DOĞRU KOCA NASIL SEÇİLİR? 
    9 MAYIS SALI... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
    10 MAYIS ÇARŞAMBA... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
    17 MAYIS ÇARŞAMBA... AYDINLIKEVLER 
    29 MAYIS PAZARTESİ... RICHARD 
    30 MAYIS SALI... RICHARD 

  • MAXIMUM UNIQ BOX 
    3 MAYIS ÇARŞAMBA... LESLİ KARAVİL 
    5 MAYIS CUMA... NEYZEN TEYFİK – HİÇ
    9 MAYIS SALI... İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT 
    12 MAYIS CUMA... ÇİFT TERAPİSİ – BERFU & ESER YENENLER 
    26 MAYIS PERŞEMBE... İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT

  • MAXIMUM UNIQ LOUNGE
    6 MAYIS CUMARTESİ... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU 12:00 ve 14:00 (Çocuk oyunu) 
    7 MAYIS PAZAR... TÜRKÇE BENİM EVİM KELİMELER ADASI (Çocuk oyunu)
    20 MAYIS CUMARTESİ... TÜRKÇE BENİM EVİM KELİMELER ADASI (Çocuk oyunu)
    21 MAYIS PAZAR... TÜRKÇE BENİM EVİM KELİMELER ADASI (Çocuk oyunu)
    27 MAYIS CUMARTESİ... TÜRKÇE BENİM EVİM KELİMELER ADASI (Çocuk oyunu)

  • MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA 
    23 MAYIS SALI... AYDINLIKEVLER
    24 MAYIS ÇARŞAMBA... ZENGİN MUTFAĞI 
    25 MAYIS PERŞEMBE... ZENGİN MUTFAĞI 
    31 MAYIS ÇARŞAMBA... KÖFN  

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