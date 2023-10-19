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        Haberler Gündem Kültür sanat etkinliklerine milli yas düzenlemesi! Konserler, bale, opera ve tiyatro oyunları iptal mi oldu, ertelendi mi?

        Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinliklerinde düzenleme! Konserler, bale, opera ve tiyatro oyunları iptal mi oldu?

        İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 3 günlük milli yas ilan edildi. Milli yasın ardından kültür sanat etkinliklerinde düzenleme yapılırken Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklaması geldi. Ulusal yas günlerinde bazı etkinlikler askıya alındı. İşte Konserler, bale, opera ve tiyatro oyunlarına ilişkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:56
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        • 1

          İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıda yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken 3 günlük milli yas ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar sonrasında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan etkinliklere ilişkin açıklama yayınladı. İşte konserler, bale, opera ve tiyatro oyunlarında son duruma ilişkin gelişmeler...

        • 2

          KONSER, TİYATRO, BALE VE OPERA GÖSTERİLERİ İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

          Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edileceğinin bildirilmesinin ardından Türkiye'de birçok etkinlik iptal edildi.

          Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "İsrail tarafından Gazze'de sivil halkın bulunduğu hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi sebebiyle ilan edilen 3 günlük milli yas sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan bütün temsiller iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.

        • 3

          ŞEHİR TİYATROSUNDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

          Şehir Tiyatrosu sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;

          "Değerli seyircilerimiz; ülkemizde ilan edilen milli yas nedeniyle 19-20-21 Ekim tarihlerinde sahnelenecek oyunlarımız iptal edilmiştir."

          DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI!

          Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ise açıklamalarında şunları kaydetti:

          "İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği hastane katliamından dolayı ülkemizde 3 gün süre ile milli yas ilan edildiğinden, Devlet Tiyatroları olarak Türkiye genelinde yas süresi boyunca tüm etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Aynı sebeple 19 Ekim akşamı gerçekleştirmeyi planladığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu açılış töreninin de 26 Ekim'e ertelendiğini değerli seyircilerimize bildirmek isteriz."

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB-Kültür ve Kültür AŞ imzalı açıklamada, "Gazze'de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

          Enka Sanat'ta bugün "Cumhuriyet Turnesi: Ayşedeniz" ve 20 Ekim'de düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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