Kültür için ne kadar para harcadık?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019'a ilişkin kültür ekonomisi verilerini açıkladı. Türkiye'de kültür harcamaları 2019'da bir önceki yıla oranla % 4.7 yükselerek 56 milyar 957 milyon 673 bin TL'ye ulaştı.
Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı % 59.8 oldu.
Özel harcamaların payı ise % 40.2 olarak gerçekleşti.
Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2019'da % 1.3 oldu.
Bu oran 2018'de % 1.5 seviyesindeydi.
Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2019'da bir önceki yıla oranla % 2.5 azalarak 34 milyar 66 milyon 938 bin TL'ye geriledi.
Harcamaların % 71.7'si merkezi devlet bütçesinden, % 28.3'ü ise mahalli idareler bütçesinden gerçekleştirildi.
Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalar şu şekilde gerçekleşti;
Mimarlık: % 28.5
Kitap ve yazılı basın: % 12.3
Gösteri sanatları: % 10.3
Görsel / işitsel ve multimedya: % 9.7
Kültürel miras: % 6
Doğal miras: % 5.2
Hane halklarının 2019'da gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımı;
Televizyon ve ekipman: % 21.9
Kitap: % 13.9
Kırtasiye ve çizim malzemeleri: % 11.4
Kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretleri: % 10.8
Veri işlem ekipmanları: % 10.4
Sinema, tiyatro ve konser: % 6.2
Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu, 2019'da bir önceki yıla oranla % 11.4 artarak 84 milyar 220 milyon 477 TL olurken, bu sektörlerdeki çalışan sayısı aynı dönemde yüzde 3,9 düşerek 256 bin 129'a geriledi.
Kültürel mal ihracatı, 2019'da bir önceki yıla oranla % 26.5 artarak 43 milyar 38 milyon 448 bin TL'yi buldu.
Bu oran, ana mal ihracatında % 26.4 olurken, ikincil mal ihracatında % 29.7 olarak gerçekleşti. 2019'da kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı % 4.2 oldu.
Kültürel mal ithalatı ise 2019'da bir önceki yıla oranla % 29.6 yükselerek 29 milyar 399 milyon 920 bin TL'ye ulaştı.
Ana mal ithalatı % 61.4, ikincil mal ithalatında ise %10.3 arttı.
Geçen yıl kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı % 2.5 oldu.
Kültürel alanlara göre en yüksek paya sahip el sanatlarının ihracat tutarı toplamı 33 milyar 105 milyon 162 bin TL olarak gerçekleşti.
El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı % 76.9'u buldu.
Görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı geçen yıl 11 milyar 637 milyon 934 bin TL'ye ulaşırken, toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı % 39.6 olarak kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!