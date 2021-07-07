T.C. Kültür Bakanlığı https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinden yayımladığı iki duyuruyla toplamda 43 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. İlanlara başvuracak adayların merak ettiği başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını sizler için derledik...

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Kültür Bakanlığı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 33, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 10 sürekli işçi alımı yapacak.

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 6/07/2021 - 16/07/2021 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330

Çankaya / Ankara) adresine yapılacaktır. 16/07/2021 günü mesai saati bitiminden sonraki

başvurular dikkate almayacaktır.



KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve işyerlerinde Çalışılabilmelerine ilişkin Kanun

hükümleri saldı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştıran, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Özel hayata ve özel hayatın gizliliğine, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu

veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hükümlü olmamak ve bu suçlardan hakkında devam

etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Erkek adayların; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına

gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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