T.C. Kültür Bakanlığı https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinden yayımladığı iki duyuruyla toplamda 43 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. İlanlara başvuracak adayların merak ettiği başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını sizler için derledik...
KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Kültür Bakanlığı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 33, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 10 sürekli işçi alımı yapacak.
KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular, 6/07/2021 - 16/07/2021 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330
Çankaya / Ankara) adresine yapılacaktır. 16/07/2021 günü mesai saati bitiminden sonraki
başvurular dikkate almayacaktır.
KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Genel şartlar
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve işyerlerinde Çalışılabilmelerine ilişkin Kanun
hükümleri saldı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştıran, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Özel hayata ve özel hayatın gizliliğine, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu
veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hükümlü olmamak ve bu suçlardan hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Erkek adayların; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
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