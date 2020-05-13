Kültür Turizm Bakanlığı'ndan korona virüs tedbirleri genelgesi

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Buna göre, COVID-19 ve hijyen kuralları/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlayacak olan işletmeler, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemleri tanımlayacak, genel kullanım alanlarına ilişkin sosyal mesafe planı hazırlayacak.

Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapacak; misafirler tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve el dezenfeksiyon imkânı ile karşılanacak. Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulucak.

Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının, COVID-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek.

SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI

Genelge kapsamında konaklama tesisleri, sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapacak. Yemek salonları, lobi, resepsiyon alanı, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong gurupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Bu alanlarda sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınıp işaretlemeler yapılacak, kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecek.

Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör içi yer işaretleri ve yazılı bilgilendirme yapılacak.

Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi-alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.

Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak.

MASALAR ARASI 1.5 METRE, SANDALYE ARALARI 60 CM OLACAK

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek. Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak, servis ise mutfak personeli tarafından sunulacak.

Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılamayacak.

Klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1.5 ppm arasında tutulacak. Plaj-havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak.

Müşteri odaları, odalarda elle temas edilen yüzeyler ve telefon, kumanda, su ısıtıcısı, kapı-pencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sona erdiğinde dezenfekte özelliği olan ürünlerle temizlenecek. Klimaların ve havalandırma sistemlerinin filtreleri sık sık değiştirilecek.

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak.

PERSONEL KONTROLÜ

Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak; personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Personele, maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi koruyucu donanım ile el dezenfeksiyon imkânı sağlanacak.