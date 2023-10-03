Kültepe'de geç döneme ilişkin yapılar ortaya çıkarılıyor

Kalkolitik Çağ'ı takip eden erken Tunç Çağı zamanına ilişkin de daha ayrıntılı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Kulakoğlu, şöyle konuştu:

"Tepenin batı kısmındaki büyük açma içinde bu çalışmalara devam ediyoruz. Kültepe'nin 75 yıldır ortaya çıkardığı, özellikle Asurlu tüccarların gelip yaşadığı Karum alanında da bu sene kazılara devam ettik. Bizim 1b katı dediğimiz o geç döneme (Asurlular'dan sonraki dönem) ilişkin yapıları ortaya çıkarıyoruz. İkinci 1000 yıl dediğimiz, Asurlu tüccarların yaşadığı dönemin son dönemlerine ilişkin sorularımız var, 'bu dönem nasıl bitti?' gibi.