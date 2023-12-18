Kültepe'de bulunan bitkiler inceleniyor

Polen çalışmaları ile biz sadece arkeolojik obje olarak değil, o dönemde kullanılmış objeleri ve yaşamış varlıkları da tespit edebiliyoruz. Çeşitli hayvanlar, bitkiler, madeni kalıntılar gibi birçok unsur kazılarda ortaya çıkıyor. Bunlar arasında günümüzde burada olması imkansız birçok meyve ve sebze de var.