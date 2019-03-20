21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Camisi önünde düzenlenen törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kulp'un her şeyin en iyisine layık olduğunu, yapılan yatırımları yeterli kabul etmediklerini, daha fazla yatırım yapma gayretinde olduklarını söyledi.
İki yılda 20 yıllık yatırımın yapıldığına işaret eden Güzeloğlu, "Şimdi gerideki kayıp yılları bir düşünün. 2 yıl şu hizmetler yapılmışsa, kaybedilen 20 yılda Kulp neleri yapardı?" ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, eskiden de belediyeye gönderilen paralarla bu hizmetlerin yapılabileceğini ancak hizmet yapılmadığını belirtti.
Eski belediye başkanların halkın değil Kandil'in dediklerine kulak verdiğini aktaran Eker, şöyle konuştu:
"Bu hizmetlerin hepsi yapılabilirdi geçmişte, hiçbir mani yoktu ama seçilen belediye başkanları Diyarbakır’da da Kulp’ta da size bu paraları harcamak yerine sizin ihtiyaçlarınızın ne olduğunu anlamak, dinlemek ve yerine getirmek yerine, Kandil'in dediğine baktılar. Bize çöpten, çamurdan, çukurdan başka bir şey vermediler. Kulp 2 sene önce de bu hizmetlere layık değil miydi?"
Eker, yapılan yatırımların ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu da görevlendirildiği günden bu yana devletin ve milletin sağladığı kaynaklarla ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sağlayacak, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yüzünü güldürecek projeleri hayata geçirmek için canla başla mücadele ettiğini belirtti.
"Bundan iki 2 yıl önce kayyum olarak atandığımızda yıllık 20 milyon liralık bütçesi olan Kulp Belediyesinde çöp toplamak dışında hiçbir temel belediyecilik hizmetinin yürütülmediğini gözlemledik." diyen Dülgeroğlu, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın irade göstermesi ile ülkemizde ve bölgemizde huzur ve emniyetin hakim olması neticesinde yine aynı Kulp Belediyesinin imkanlarıyla bu güzel ilçeye 96 milyon liralık yatırım yaptık. Bugün burada bunların hepsinde bahsetmek mümkün değil. Değerli kardeşlerim Kulp halkı olarak şu Merkez Camisini inşa ederken göstermiş olduğunuz birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun ilçemizde her alanda hakim olmasını temenni ediyorum."
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla da yatırımların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.
Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!