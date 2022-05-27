Küllerinden doğacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde hasar gören valilik kampüsü içindeki yüksek katlı betonarme binaların yıkılarak bu bölgede geçmişte idadi ve adliye olarak hizmet veren tarihi binanın yeniden yapılacağını bildirdi.
Köşger, AA muhabirine 9 Eylül 1922'de Yüzbaşı Şerafettin'in Türk bayrağını astığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ziyaret ettiği kentin simge binası Hükümet Konağı'nın tarihi konseptine uygun şekilde restore edildiğini hatırlattı.
Hükümet Konağı'nın bitişiğinde geçmişte İzmir İdadi Mektebi ve adliye binası olarak hizmet veren bir yapının bulunduğunu kaydeden Köşger, 1885'te yapılan binanın 1970 yılındaki yangının ardından yıkılarak yerine 1980'li yıllarda yüksek katlı betonarme yapıların inşa edildiğini söyledi.
Emniyet Müdürlüğü, Defterdarlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet verdiği yüksek katlı binaların 30 Ekim 2020 depreminde hasar gördüğünü anımsatan Köşger, bu binaların bölgenin tarihi dokusu ve Konak Meydanı'nın mimari tarzına da uygun olmadığını aktardı.
Yüksek katlı binaların yıkılacağını ve valilik kampüsü içinde tarihsel bir dönüşümün yaşanacağını aktaran Köşger, şöyle konuştu:
"Geçmişte idadi binası olarak kurulan, daha sonra adliye olarak da hizmet veren, eski İzmirlilerin hatırladığı tarihi binanın görsellerine ulaştık. Aslına uygun bir şekilde rekonstrüksiyonunu yapacağız. 3 katlı olacak. Valilik binasını gölgede bırakmayacak şekilde şık ve mimari açıdan değeri olan, sadece valilik birimlerinin bulunacağı bir binaya dönüştürüyoruz."
UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ İÇİN HAZIRLIK
Vali Köşger, eski binalarda hizmet veren İl Emniyet Müdürlüğü, Defterdarlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni yerlerine taşındığını, rekonstrüksiyon projesinin tamamlanmasının ardından Konak Kaymakamlığının yine valilik kampüsünde hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.
Yıkım ihalesinin ilerleyen günlerde yapılacağını dile getiren Köşger, "İzmirliler Konak Meydanı'nda, bu meydanın maneviyatına uygun yeni bir bina ve komplekse kavuşmuş olacak." dedi.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın dünya mirası ilan edilmesi için de sürecin devam ettiğini, halen geçici listede olan bölgede tarihin korunması ve yeniden canlandırılması için çok sayıda projenin hayata geçirildiğini kaydeden Köşger, idadi binasının canlandırılmasının da bu sürece önemli bir katkı sunacağına işaret etti.
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