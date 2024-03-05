Kullanım alanını anlamakta zorlanacağınız tuhaf nesneler: Ne işe yaradığını çözebilir misiniz?
İnternet sayesinde dünya çapında bağlantı kurabiliyoruz ve kafamızı meşgul eden sorulara kısa sürede cevap alabiliyoruz. Örneğin, bir eşyanın ne işe yaradığını bile bu şekilde öğrenebiliriz. İşte sizin için, kullanım alanlarını tahmin etmekte zorlanacağınız bazı eşyalar...
- 1
Günlük hayatta çok sık rastlanmayan eşyalar vardır ve bunların ne işe yaradığını anlamak zor olabilir. Bununla birlikte bu eşyaları internet sayesinde görebilirsiniz. İşte, insanların internette paylaşarak ne olduğunu öğrenmeye çalıştıkları bazı tuhaf eşyalar...
- 2
''Bu küçük gümüş yüzüğü buldum ancak neden çıkıntısı olduğunu çözemedim. Ne işe yarıyor olabilir?''
Cevap: Bu bir besleme kaşığıdır. Genellikle yaşlı veya yatalak bir kişinin beslenmesine yardımcı olmak alınır.
- 3
''Bulduğum bu kızgın suratlı plastik kadın yaklaşık bir gazoz kutusunun yüksekliğinde ve üç parçaya ayrılabilme özelliğine sahiptir. Bu nedir?''
Cevap: Mikrodalgaların temizliğinde kullanılan bir eşyadır. Saçını çıkarın ve ilk satırı sirkeyle, ardından suyla doldurun. Birkaç dakika mikrodalgada tutuluyor ve kafa deliklerinden çıkan buhar, mikrodalganın içindeki kurumuş tortuların gevşemesine yardımcı oluyor.
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- 4
''Bunu bir mağazada gördüm. Tokaya benziyor ama ne olduğunu anlayamadım. Sizce ne işe yarıyor?''
Cevap: Bu pişmiş olan bütün tavuk veya hindileri kaldırmak için kullanılan bir mutfak malzemesidir.
- 5
''Bugün eşyaları temizliyordum ve bunu buldum. Ne olduğundan emin olamıyorum, sizce bu nedir?''
Cevap: Bu bazı yiyecekleri ezmek için kullanılan havan tokmağıdır.''
- 6
''Arabamda bu siyah, tarak benzeri plastik nesneyi buldum. Nereden geldiği ya da ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok, ne olduğunu bilen var mı?''
Cevap: Sörf tahtalarını temizlemek için kullanılan balmumu tarağıdır.
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- 7
''Bulduğum bu nesnenin olduğunu tam olarak çözemedim, aranızda bilen var mı?''
Cevap: Bu bir çantadan çıkan dekoratif püsküldür.
- 8
''Patronumun masaları taşımasına yardım ediyordum ve bunu buldum. Herhangi bir bağlantı noktası yok, yalnızca yan taraftaki düğmesi var ve açıldığında titreşmeye başlıyor. Sizce bu ne olabilir?''
Cevap: Bu, portatif bir masaj aletidir. Yan boyun ve sırt masajında kullanılan bu aleti boynunuza yerleştirerek kullanabilirsiniz.
- 9
''Farklı hayvanların resimleri ve bir pusula ile basılmış küçük ahşap ovallerle dolu bu keten çantanın ne işe yaradığı hakkında bilgisi olan var mı?''
Cevap: Bunlar melek kartları ve tarot gibi kendi benzersiz metodolojisine sahip olan rünlerdir. Genellikle rünleri gösteren ve anlatan bir kitapçık ile birlikte kutuda satılıyor.
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- 10
''Bu sert tüpü kaldığım evde buldum. Altta 3 deliği var ve içerisinde bir çeşit beyazımsı bir kalıntı var. Sizce bu nedir?''
Cevap: Çocuklar için kullanılan banyo oyuncak seti parçasıdır. Bu sette çocuğun bardakla su içebilmesi için tüpün geniş kenarının altına oturan bir halka bulunuyor. Bununla birlikte, beyaz kalıntılar su buharlaştığında içinde kalan kalsiyum karbonattır.''
- 11
''Evimin çatısında bu tuhaf nesneyi fark ettim. Neyden yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ortasında bir çeşit menteşe var. Herhangi bir fikri olan var mı?"
Cevap: Başka birisinin çatı anteninin bir parçası, fırtına sırasında bir yerden uçup çatınıza gelmiş olabilir.
- 12
''Bu kavanoz benzeri nesnenin ne olduğunu biliyor musunuz?''
Cevap: Bu eski bir seramik sıcak su şişesidir. Eğer kapak kısmı bozulmadıysa iyi bir su ısıtıcısı olarak kullanılabilir.
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit
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