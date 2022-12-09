Kullanılmayan okullar, kadınlara gelir kapısı oldu

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında kullanılmayan köy okulları yaşam merkezine dönüştürülüyor. Proje kapsamında 37'si Bitlis, 12'si Eskişehir, 2'si Şırnak olmak üzere Denizli, Samsun ve Kastamonu'da toplam 54 okul, Köy Yaşam Merkezi haline getirilerek, kadınlara hem eğitim hem de gelir kapısı oldu.

BİTLİS'TE 37 KÖY YAŞAM MERKEZİ KURULDU Kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan köy yaşam merkezi projesi kapsamında Bitlis'te şu ana kadar 37 köy yaşam merkezi kuruldu. İHA'nın haberine göre, Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından merkezlerde açılan kurslara katılan kadınlar, bu merkezlerde el becerilerini geliştirip, sosyalleşme imkanı buluyor. Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü'ndeki ilkokul da yeniden onarılarak, köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Açılan yaşam merkezi köyde yaşayan kadınlar için de umut kaynağı oldu. Dikiş-nakış ve giyim kurslarına gelen kadınlar, hem meslek öğreniyor, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yaşam Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, 60 hane ve 483 nüfuslu Çekmece Köyü'ndeki okulda, 127 öğrencinin eğitim gördüğünü, okulun yanındaki ilkokulu da yaşam merkezine dönüştürdüklerini söyledi. Korkmaz, "Köydeki eski okulu onararak yeniden bir köy yaşam merkezi haline getirdik. Burada 2 kurs açtık. Bu kurslarımıza 27 kursiyer geliyor. Dikiş ve giyim üzerine çalışma yapıyorlar. Sadece hanımefendilerin biçki-dikiş kursu için değil, beyefendilerin de arıcılık ve meyvecilik anlamında hayvancılık gibi değişik kurslarda, eğitim almaya başlayacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bitlis il genelinde 37 Köy yaşam merkezimiz var" dedi.

ATA TOHUMUNDAN BÖLGEYE HAS ÜRÜNLER Denizli'nin Çal ilçesinde köy yaşam merkezine dönüştürülen eski bir okul binası, köydeki üreticilere gelir kapısı oldu. Ata tohumları kullanılarak üretilen bölgeye has ürünler, kursiyer ve öğretmenler tarafından sofralara kadar ulaştırılıyor. İHA'nın haberine göre, Çal Halk Eğitimi Merkezi tarafından Denizler Köy Yaşam Merkezinde çeşitli alanlarda açılan 12 kurs ile bölgede yaşayan 186 vatandaşa kurs veriliyor. Denizler Köy Yaşam Merkezinde kurulan tohum bankası ile ata tohumları kullanılarak üretilen bölgeye has ürünler, merkezde eğitim alan kursiyer ve öğretmenler tarafından sofralara kadar getiriliyor. Ata tohumları ile bölgede yaşayan kadınların yetiştirdiği ürünler, doğal katkısız bir şekilde kuru ve yöresel gıdalar olarak satışa sunuluyor. Çal Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından aynı zamanda Ar-Ge merkezine dönüştürülen Denizli Köy Yaşam Merkezi'nde, coğrafi işaret tescilli yöresel ürünler, çok farklı lezzetlere dönüştürülüyor. "MERKEZİMİZDE KADINLARIMIZ, ANNELERİMİZ VE KÖYLÜLERİMİZ ÇALIŞIYOR" Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Köylerimizdeki halkımızın okullarla bağı haline gelen Köy Yaşam Merkezlerimiz köy hayatında vatandaşlarımıza yeni beceriler kazandırıyor. Köy yaşam merkezimizde ata tohumları ilçemizin köylerindeki nadide ürünlerden toplanarak merkezimizde doğal ürünlere dönüşüyor. Bu ürünlerin sofralarımıza sağlıklı doğal bir şekilde gelmesine kadar bir serüven var. Üretimde kadın istihdamı bizim için çok çok önemli. Merkezimizde kadınlarımız, annelerimiz ve köylülerimiz çalışıyor. Üretimde kendilerini geliştirirlerken aile ekonomilerine de önemli katkılar sağlıyorlar. İlerleyen günlerde tohum bankasındaki tohumlarımız sadece Çal bölgesinde değil, ilimizin bütün yörelerine de tohum desteği verecek hale gelecek. Çarpan etkisi ile tarımımıza da büyük katkı sağlayacak. Köy yaşam merkezimizde üretilen ürünlerimizi ziyarete gelen misafirlerimize tadımları ve tedarikleri yapılmaktadır" dedi. Çal Denizler Köy Yaşam Merkezi usta öğreticisi Haticenur Tokatlı da "Köy Yaşam merkezimiz kadın istihdamına yönelik önemli bir çalışmanın eseridir. Ata tohumlarımızdan kadın kursiyerlerimiz ile yetiştirdiğimiz coğrafi işaretle tescillenmiş yöresel ürünlerimizi yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının neticesinde farklı lezzetlere dönüştürdük. Yöresel lezzetlerimizi farklı satış kanalarını ile satışa sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Çal Denizler Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerinden Güllü Öz ise “Köy yaşam merkezimizdeki kurslara katıldım ve burada üretimin bir parçası olduk. Aynı zamanda da aile bütçemize büyük katkıda bulunuyorum. Bakanlığımıza ve devletimize bize bu imkânı sundukları için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

KURSİYERLERE EĞİTİM, GENÇLERE SPOR İMKANI MEB ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Kabacagöz Mahallesinde 23 yıldır atıl duran eski okul binası köy yaşam merkezi haline getirildi. AA'nın haberine göre, köylü kadınların dikiş nakış eğitimi alacağı yaşam merkezi hizmete açıldı. Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan burada yaptığı konuşmada, yaşam merkezinde kurs eğitim merkezi, spor alanları ve kütüphane bulunduğunu belirterek, "Köylerde kullanılmayan eski okul binalarını tek tek dönüştürmeye başladık. Eski binalar birer yaşam merkezine haline gelecek. Köylerimizdeki vatandaşlarımızın bir araya gelerek sohbet edeceği, kursiyerlere eğitim verilen ve gençlerin spor yapacağı alanlar olacak" dedi. Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ise eski okul binaların dönüştürülmesinin köylerde yaşam kalitesini arttıracağını aktardı.

ESKİŞEHİR'DE 12 OKUL HİZMETE AÇILDI Eskişehir'in kırsal bölgelerinde atıl durumdaki okul binaları, MEB ile Tarım ve Orman bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Köy Yaşam Merkezi niteliğiyle hizmete açıldı. AA'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ortak çalışması ile oluşturulan projeyle, Tepebaşı, Odunpazarı, Sarıcakaya, Mahmudiye, Günyüzü, Sivrihisar, İnönü ve Seyitgazi ilçelerinde 12 Köy Yaşam Merkezi kazandırıldı. Odunpazarı'ndaki Sultandere Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere, bu okul binasının 30 yıldır atıl durumda olduğunu söyledi. Merkezde ana sınıfı ve ailelerin yararlanacağı birçok kursun açıldığını belirten Töre, şöyle devam etti: "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde olan Halk Eğitimi Merkezimiz aracılığıyla aşçılık, el işleri, Kur'an-ı Kerim okuma kursları ve daha sayabileceğim birçok kurslar açılarak köy halkının yararlandığı bir merkez haline getirilmiştir. 8 ilçede 12 okulumuzu bu şekilde köy yaşam merkezi olarak yapılandırdık. Bu konuda Sayın Bakanımız, işlerin takibiyle birebir ilgilenerek motivasyonumuzu artırdı. Tüm merkezler, bu şekilde açtığımız mahallelere bir yaşam, enerji ve heyecan kattı. Çocuklarla ailelerin birlikte oluşu, onlara farklı bir mutluluk kaynağı oldu."

ÇOCUKLAR EĞİTİM ALIRKEN AİLELERİYLE BİRLİKTE Töre, Eskişehir'deki Köy Yaşam Merkezlerinde 45 eğitici tarafından 250 kişiye eğitimler verildiğini bildirdi. Okul öncesi öğretmeni Manolya Diken ve merkezdeki imkanlar sayesinde öğrencilerin deneyimleyerek doğayı tanıma fırsatı yakaladığını vurguladı. Çocukların merkezde eğitim alırken aileleriyle birlikte olduklarını dile getiren Diken, "Biz burada çalışmalar yaparken diğer sınıfımızda da aileleri eğitim alıyor. Çocuk psikolojisi, el sanatları ve zarafet dersleri alıyorlar" dedi. "ÖNCEDEN BURAYA HAYVANLAR GELİP OTLUYORDU" Matematik öğretmeni Nur Sema Yüksel ise merkezde matematik atölyesi açıldığını, öğrencilere doğa ve matematiği iç içe örneklerle gösterebildiklerini ifade etti. Kursiyerlerden Esra Sezer, birçok konuda eğitim alma fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Önceden buraya hayvanlar gelip otluyordu, dikenlerden yürünmüyordu. Şimdi çok güzel, çok harika bir yer oldu. Köyümüz ve bizim için çok faydası var" ifadesini kullandı. Huriye Çelik de kurslar sayesinde köy sakinleri olarak stres atabildiklerini anlatarak, "Çocuklarımızın yanında oluyoruz. Burası bizim için çok güzel oldu" diye konuştu.

KASTAMONU'DA KADINLARA EL SANATLARI KURSU MEB projesinin hayata geçirildiği bir başka yer ise, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyü okulu oldu. Okul tadilat edilerek, yaşam merkezine dönüştürüldü. AA'nın haberine göre, ana sınıfında 5 öğrencinin bulunduğu Çetmi köyü okulunun kullanılmayan diğer sınıflarına Taşköprü Halk Eğitimi Merkezi'ne bağlı olarak el sanatları alanında 2 kurs açıldı. Kurslara katılan 28 kadın el sanatları eğitimi alıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, çalışmanın önemine değinerek, "Köy Yaşam Merkezi'nde, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurs, seminer ve etkinliklerde yakın zamanda başlayacaktır. Köy Yaşam Merkezi olarak, köyde ikamet eden bayanlarımıza yönelik kurslarımız açılarak eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.

CİZRE'DE 2 OKUL KÖYLERİN KALBİ OLDU Eğitime yeniden açılan okulların bulunduğu bir başka il ise Şırnak oldu. Cizre ilçesinde atıl durumdaki 2 okulun yaşam merkezine dönüştürülmesine ilişkin bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Varlık ve Kurtuluş köylerinde kullanılmayan okulların gerekli bakım ve onarımları yapılarak Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürüldüğünü belirtti. İke, "Her yaştan köylünün ilgi gösterdiği Köy Yaşam Merkezlerinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan, etkinliklerle Kuran-ı Kerim, yetişkinler için 1. kademe okuma yazma kursu, A1 seviyesi İngilizce kursu, matematiksel yetkinlik, fen ve teknolojideki temel yeterlilikler kursu, halk oyunları, satranç kursu 1. seviye başlangıç düzeyi, yetişkinlere yönelik okuma-yazma kursu, çocuklar için etkinliklerle Kur'an-ı Kerim eğitimi ve çocuk oyun odası gibi kurslar faaliyet gösteriyor" dedi.