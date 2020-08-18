Kullanılmayan armatürler can dostları için su ve mama kabına dönüştürülüyor

TREDAŞ tarafından başlatılan "Küçük Dostlarımız İçin Hayatı Aydınlat" projesi kapsamında kullanım dışı ve atık olarak ayrılan armatür başlıkları mama ve su koyulacak hale getiriliyor.
Mama ve su kapları TREDAŞ gönüllüleri tarafından içlerine su ve mama konularak kentte belirli noktalara bırakılıyor.
TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde faaliyet yürüttüklerini anımsattı.
Bilgili, yaz sıcaklarında sokak hayvanları için faydalı olacağını düşündükleri için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Gönüllü ekibimiz tamamen gönüllük esasına göre çalışma yapıyorlar. Sosyal sorumluluk projelerimizin saha çalışmalarını bu gönüllü arkadaşlarımız yürütüyor. Yaz sıcaklarında aç ve susuz kalan can dostlarımıza sevgimizi göstermek istedik." dedi.
Projeyle farkındalık oluşturacaklarını vurgulayan Bilgili, şunları kaydetti:
"Hem şirketimize hurda maliyeti çok düşük olan armatür başlıkları sokak hayvanlarının beslenmesinde değerlendirilecek hem de bölgemizde sosyal anlamda katma değer sağlanacak. Sokaklarımızı aydınlatan sonra kullanılmayan atıl durumda olan lambaları su ve mama kabına dönüştürdük.
Küçük bir çabayla çok şey elde ediyoruz. Sokak hayvanlarını sevindiriyoruz. Sevgimizi göstermiş oluyoruz. Bu duyarlılığı hem çalışan arkadaşlarımıza yansıtmak hem de farkındalık oluşturmak istedik."
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