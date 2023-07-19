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        Haberler Yaşam Kullanıcılar patili dostlarının komik hallerini paylaşıyor

        Kullanıcılar patili dostlarının komik hallerini paylaşıyor

        Bir evcil hayvana sahip olmak, bitmeyen bir macera olsa gerek! Reddit kullanıcıları, patili dostlarının komik hallerini paylaşıyor. Bazıları o kadar komik ki tüm gün gülebilirsiniz.

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        Giriş: 19.07.2023 - 10:50
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        • 1

          "Pug'ımın en sevdiğim fotoğrafı. Çimlerde delik yok."

        • 2

          "Dışarı çıktım ve komşumun köpeğini bu şekilde otururken gördüm."

        • 3

          "Neden böyle oturuyor?"

        • 4

          "Kardeşimin köpeği banyo yapmak istemiyor."

        • 5

          "Evet...biz bir aileyiz."

        • 6

          "Dilini asla geri çekmeyen dişsiz kurtarma köpeğimiz."

        • 7

          "Neden böyle oturuyorsun?"

        • 8

          "Kreşte olduğu 9 saat boyunca oyun oynadığı söylendi."

        • 9

          "Ulusal Köpek günü!?! Ama annem bir insan olduğumu söylüyor!"

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