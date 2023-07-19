Kullanıcılar patili dostlarının komik hallerini paylaşıyor
Bir evcil hayvana sahip olmak, bitmeyen bir macera olsa gerek! Reddit kullanıcıları, patili dostlarının komik hallerini paylaşıyor. Bazıları o kadar komik ki tüm gün gülebilirsiniz.
- 1
"Pug'ımın en sevdiğim fotoğrafı. Çimlerde delik yok."
- 2
"Dışarı çıktım ve komşumun köpeğini bu şekilde otururken gördüm."
- 3
"Neden böyle oturuyor?"
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- 4
"Kardeşimin köpeği banyo yapmak istemiyor."
- 5
"Evet...biz bir aileyiz."
- 6
"Dilini asla geri çekmeyen dişsiz kurtarma köpeğimiz."
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- 7
"Neden böyle oturuyorsun?"
- 8
"Kreşte olduğu 9 saat boyunca oyun oynadığı söylendi."
- 9
"Ulusal Köpek günü!?! Ama annem bir insan olduğumu söylüyor!"
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