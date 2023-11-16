Kullandığı traktörün altında kaldı

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Adıyaman'da, tarlasında çalıştığı sırada traktörün altında kalan yaşlı çiftçi yaşamını yitirdi
Adıyaman'ın Besni ilçesi Kızılin köyü yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Bekir Bakır, tarlasında çalıştığı sırada, kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti.
Devrilen traktörün altında kalan Bakır'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bakır, ihbarla araziye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga koyuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.