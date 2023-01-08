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Kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Tekirdağ'da, belediyeye ait çöplükte kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör Hasan Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 08.01.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Kullandığı iş makinesinin altında can verdi
DHA

Tekirdağ'da, kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör Hasan Özkan (36) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait ancak özel bir firmanın işlettiği Çorlu ilçesi Kartepe mevkisindeki çöplükte meydana geldi.

PALETLERİN ALTINDA KALDI

İş makinesi ile çöpleri düzenleyen Hasan Özkan, aracın bir anda kayması ile aşağıya atladı. Özkan, iş makinesinin paletleri altına kaldı. İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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