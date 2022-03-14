Kuleba: Savaşı durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı

AA

Bakan Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Truss ile telefon görüşmesinde, Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya'ya daha çok yaptırımın uygulanmasını konuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamak için sonraki adımları Liz Truss ile görüştük. Anlamsız saldırganlığını ve barbarca savaş suçlarını durdurana kadar Rusya'ya baskı artmalı."

AA'nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğü aktarılarak, Ukrayna'nın AB ile entegrasyonu sürecinin değerlendirildiği bildirildi.