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KULDER çeşitli ülkelerden Trabzon'a gelen öğrencilere desteğini sürdürüyor

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER),Trabzon'daki 103 ülkeden gelen öğrencileri ramazan ayı boyunca ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde desteklemeyi sürdürüyor.

05.05.2020 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
KULDER çeşitli ülkelerden Trabzon'a gelen öğrencilere desteğini sürdürüyor
AA

KULDER'den yapılan açıklamada, Derneğin koronavirüs salgını sürecinde de öğrencileri yalnız bırakmadığı belirtildi.

Derneğin kendi imkanları, hayırseverlerin bağışları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle temin edilen gıda-sebze kolileri ve hijyen paketlerinin Trabzon'da 70 öğrenci evine ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"103 ülkeden 1700 uluslararası öğrencinin bulunduğu Trabzon'da faaliyet gösteren Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği, çalışmalarına devam ediyor. Uluslararası öğrencilere yönelik eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler başta olmak üzere pek çok etkinlik düzenleyen dernek, ülkelerinden uzakta eğitim gören öğrencilere gıda, barınma ve burs olanakları da sunuyor. Derneğin yaptığı son çalışmalardan biri, salgın nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyan ve ülkelerine dönemeyen üniversitelilerin kaldığı 70 uluslararası öğrenci evine gıda-sebze kolileri ve hijyen paketleri dağıtıldı. Aynı zamanda KYK yurtlarında kalan öğrencilere de 169 paket kumanya verildi."

- "Faydalanan öğrenci sayısı 458'e ulaştı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ömer Salimoğlu da destek veren bağışçılara ve Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür etti.

Öğrencilerden de süreç içerisinde güzel dönüşler alındığını ifade eden Salimoğlu, şöyle devam etti:

"KYK yurtlarında dağıtılan yardım cuzi bir miktar olsa da öğrencilerimiz kendilerini yalnız hissetmediğini belirterek çok mutlu oldular. Öte yandan 70 evde hem bekar hem evli uluslararası öğrencilerimiz bulunmaktadır. Hem gıda-sebze kolileri ve hijyen paketleri dağıttık hem de kira ve fatura için maddi destekte bulunduk. Şükürler olsun şimdiye kadar faydalanan öğrenci sayısı 458'e kadar ulaştı."

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