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Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis ekiplerini harekete geçiren olay 8 Ekim 2022’de yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda denetim yapan ekipler, Nurgül Ç. ve 3 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde 3 külçe halinde 3 kilo altın, 74 bin 600 dolar, 209 bin 896 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ele geçirdi. Altın ve dövizlerin ele geçirildiği Nurgül Ç. ve 3 kişi gözaltına alındı.

BAHİS ÇETESİ

Mali Polis ekipleri, güncel olarak 7 milyon liranın üzerinde olan döviz ve altınlarla ilgili çalışma yaptı. Araştırmalarda, paraların bahis kaynaklı olduğu anlaşıldı. Polisin çalışması İlker Z.’nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünü açığa çıkardı. İlker Z.'nin ülkemizde faaliyet gösteren öne önemli bahis baronlarından biri olduğu iddia edildi

DUBAİ - İSTANBUL HATTINDA LÜKS YAŞAM

İddiaya göre, Nurgül Ç., İlker Z.’nin paralarının Dubai- İstanbul arasındaki transferini sağlayan kişiydi. Şüpheli kadının lüks içerisinde yaşadığı ifade edildi. Araştırmada şebeke üyesi şüpheliler tek tek belirlendi.

6 GÖZALTI

Çalışmaların ardından İstanbul, Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu’da operasyon düzenlendi. İlker Z. ve 17 adamına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışına olduğu belirlenirken, 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.