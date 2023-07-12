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        Havalimanında ele geçirilen 3 kilo altının altından sanal bahis çıktı!

        İstanbul Havalimanı'nda 3 kilogram altın ve 3 milyon lira değerinde döviz ele geçirilmesinin arkasından sanal bahis çetesi çıktı. İlker Z.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda polisin peşinde olduğu 17 şüpheliden 6'sı yakalandı. Havalimanında altın ve parayla yakalanan Nurgül Ç.'nin bahis çetesinin para transferini sağladığı ve yurt dışında lüks bir hayat yaşadığı öne sürüldü

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 12.07.2023 - 14:40
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
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        Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis ekiplerini harekete geçiren olay 8 Ekim 2022’de yaşandı.

        İstanbul Havalimanı'nda denetim yapan ekipler, Nurgül Ç. ve 3 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde 3 külçe halinde 3 kilo altın, 74 bin 600 dolar, 209 bin 896 Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ele geçirdi. Altın ve dövizlerin ele geçirildiği Nurgül Ç. ve 3 kişi gözaltına alındı.

        BAHİS ÇETESİ

        Mali Polis ekipleri, güncel olarak 7 milyon liranın üzerinde olan döviz ve altınlarla ilgili çalışma yaptı. Araştırmalarda, paraların bahis kaynaklı olduğu anlaşıldı. Polisin çalışması İlker Z.’nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünü açığa çıkardı. İlker Z.'nin ülkemizde faaliyet gösteren öne önemli bahis baronlarından biri olduğu iddia edildi

        DUBAİ - İSTANBUL HATTINDA LÜKS YAŞAM

        İddiaya göre, Nurgül Ç., İlker Z.’nin paralarının Dubai- İstanbul arasındaki transferini sağlayan kişiydi. Şüpheli kadının lüks içerisinde yaşadığı ifade edildi. Araştırmada şebeke üyesi şüpheliler tek tek belirlendi.

        6 GÖZALTI

        Çalışmaların ardından İstanbul, Antalya, Konya, Zonguldak ve Ordu’da operasyon düzenlendi. İlker Z. ve 17 adamına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışına olduğu belirlenirken, 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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