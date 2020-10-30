"Kulak arkasına sürtünen maske ipi dermatit geliştirebilir" uyarısı

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Dermatolog Dr. Öğr. Üyesi Damla Demir yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için kullanılan hijyen ürünlerinin farklı deri hastalıklarını oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Maske ve hijyen ürünlerinin bilinçli kullanılması gerektiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Kovid-19 önlemleri kapsamında koruyuculuğu olan maske ve hijyen ürünleri kullanımı konusunda bilinçli hareket edip bu ürünleri sağlımıza uygun bir şekilde kullanmak gerekiyor. Maske, korunmasız bir ciltte yüzümüze devamlı sürtünerek kıl folikül ve yağ bezelerimizin ağızlarını tıkayarak 'akne' dediğimiz sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlıyor. Yüzde terleme ve sıcaklık artışına neden olarak yüzde kızarıklık ve damarlanma artışıyla seyreden Rosacea (Gül hastalığı) hastalığının alevlenmesine de yol açıyor. Maske ipinin temasına bağlı kulak arkasında, kaşıntılı kızarıklık ve kabuklanmayla seyreden halk arasında bir tür egzama olarak bilinen kontakt dermatit gelişimine de neden olabiliyor."

- "Dezenfektan kalıntıları şiddetli kaşıntıya neden olabilir"

Demir, "Maske, el dezenfektanı gibi kişisel koruyucu malzemelerin kullanımının yaygınlaşmasıyla derimizde en sık ortaya çıkan hastalıklar; maske kullanımına bağlı gelişen akne ve el dezenfektanı kullanımına bağlı ortaya çıkan el egzamalarıdır. Özellikle el dezenfektanı, kolonya kullanımı ve sık el yıkamaya bağlı; ellerde kaşıntı, kuruluk, kızarıklık kabuklanma ve çatlama ile seyreden irritan/alerjik kontakt dermatit gelişebilir. Özellikle parmak aralarında kalan dezenfektan kalıntıları şiddetli kaşıntıya neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Maske kullanımına bağlı ortaya çıkan cilt rahatsızlıklarından korunma yollarını ilişkin bilgi veren Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Maske kullanımına bağlı ortaya çıkan sivilce oluşumunu engellemek için mutlaka sabahları deriyi kurutmayan cilt tipinize uygun olan bir temizleyici ürünle el ve yüzünüzü temizleyin. Arkasından cildinize su bazlı nemlendirici uygulayın. Nemlendiriciyi kullandıktan 30 dakika sonra yüzünüze maskeyi takmalısınız."

- "Her yıkamadan sonra nemlendirici sürün"

Cilt rahatsızlıklarında hekim tarafından önerilen tedavilerin kullanılmasını işaret eden Demir, sivilce sonrasında leke oluşumunu engellemek için de dışarıya çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu uygulanmasını önerdi.

Demir, eller yıkanırken doğal içerikli kokusuz ürünler kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Ellerimizi yıkamak için mümkünse kokusuz, doğal içerikli katı sabunlar kullanılmalı ve her el yıkama ya da el dezenfektanı kullanımı sonrasında da nemlendirici kullanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Ev temizliğinde kullanılan temizlik ürünlerine de uzun süre maruz kalmanın tüm vücutta kaşıntıya neden olabileceğini belirten Demir, şu şekilde devam etti:

"Özellikle alerji öyküsü olan kişilerde kaşıntı daha şiddetli seyreder. Ayrıca temizlik ürünlerinin kokusuna bağlı gözlerde kızarıklık, burun tıkanıklığı, hapşırık ve astımı olan kişilerde astım ataklarının oluşmasına neden olabilir. Temizlik ürünlerini kullanırken lateks içermeyen pudrasız eldiven giyebilirsiniz."

Fondöten, pudra gibi yüze uygulandığında kıl foliküllerinin ve yağ bezlerinin ağzının tıkanmasına neden olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Makyaj ürünlerinin kullanımını azaltmak doğru bir tercih olacaktır. Cerrahi maskeleri gün içerisinde sık değiştirmeli, yıkanabilir olan bez maskeleri ise her gün yıkamalısınız. Yıkarken birkaç kez durulayarak deterjan artığının kalmamasına özen göstermelisiniz."