Kukuli müzikal ile sahnede

Youtube’da 3 milyondan fazla abonesi olan animasyon dizi Kukuli'nin, 20 Kasım’da Trump Stage İstanbul’da, 21 Kasım’da ise Mall of Istanbul MOİ Sahne’de konseri var.

Kukuli youtube’da 2013 yılında gösterime girdi. Kukuli, İngilizce, İspanyolca, Urduca, Arapça gibi 13 farklı dile çevrildi ve 67’den fazla ülkede dijital platformlarda ve televizyon kanallarında yayınlanıyor.



Kukuli, Türkiye’den uzaya gönderilen ilk çizgi film olma özelliğini de taşıyor. 2019 yılında Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin kurduğu Integra 3646 takımının çalışması ile Kukuli, Facebook canlı yayınında uzaya gönderilmişti.



Maymun Kukuli’nin yakın arkadaşları Tinky ve Minky ile maceralarını eğlenceli ve eğitici şarkılar ile anlatan animasyon dizi, 52 bölümden oluşuyor.



20 ve 21 Kasım’da 2 farklı sahnede sahnelenecek olan Kukuli Müzikali’nin biletleri Biletix’de satışa çıktı.