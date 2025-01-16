Kuğulu Park'a bırakılan kaplumbağa Çimen yeni yuvasında

Kaplumbağanın isminin vatandaşlar tarafından Çimen olarak konulduğunu söyleyen Akyol, "Park görevlilerimiz, kaplumbağayı kurtarırken çevredeki vatandaşların 'Çimen, Çimen' diye seslenmesiyle, isminin 'Çimen' olmasını biz de uygun gördük. Çimen, bundan sonra rahat bir şekilde yaşayacak" dedi.