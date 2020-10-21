Küfür kavgasında kalbinden bıçaklandı

DHA

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan kavgada, Yunus Emre Pamuk (26) bıçaklanarak hayatını kaybetti, Emre Aygün (26) yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Metehan Çiçek (28) ile Yunus Emre Pamuk, aralarındaki küfürleşme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Yunus Emre Pamuk, bir süre sonra Emre Aygün ve Cahit Aygün (22) ile tekrar Metehan Çiçek'in yanına gitti.

Yeniden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Metehan Çiçek, Yunus Emre Pamuk'u kalbinden, Emre Aygün'ü kolundan bıçakla yaraladı. Yaralılar, olay yerinin yakınında ikamet eden Yunus Emre Pamuk'un ağabeyi Serhat Pamuk tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yunus Emre Pamuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi tamamlanan Emre Aygün ile Metehan Çiçek ve Cahit Aygün gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.