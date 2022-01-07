'Küfür' iddiasıyla taksiciye feci dayak!

DHA

İstanbul'da bir taksici, önce aracına almayıp daha sonra da küfrettiği iddiasıyla müşteriler tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi gecesi Bayrampaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı. Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı. Ardından ortalık karıştı.

Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darbetmeye başladı. O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darbedildi. Kavga sonrası saldırganlar olay yerinden yürüyerek ayrıldı.