DHA

Çorlu'da yaşayan Rahman K. ile Hasan Gündüz arasında, iddiaya göre, küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Araya girenler tarafından tartışma, büyümeden sonlandırıldı. Rahman K. ise Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, Hasan Gündüz hakkında dilekçe verip, şikayetçi oldu. Rahman K., dilekçesinde, Gündüz'ün evine gelerek, eşine ve kendisine küfrettiği iddiasını yazdı.

Bugün öğleden sonra Rahman K., Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi'nde Hasan Gündüz'ün gelmesini bekledi. Gündüz'ün geldiğini gören Rahman K., çuvalda taşıdığı pompalı tüfeği çıkarıp, sokak ortasında 2 el ateş etti. Rahman K., daha sonra "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Gündüz, sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

SAKLANDIĞI BODRUM KATINDA YAKALANDI



Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rahman K.'yi olay yerine yakın binanın bodrum katında saklanırken, suç aleti pompalı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan Rahman K., Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.