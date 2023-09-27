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        Haberler Sağlık Kuduz şüphesinde yaralanma bölgesinin doğru temizliği virüsü önlemede etkili

        Kuduz şüphesinde yaralanma bölgesinin doğru temizliği virüsü önlemede etkili

        Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hande Aydemir, kuduz şüpheli temasta yaralanma bölgesinin doğru şekilde temizlenmesinin virüsü yüzde 99 temizleyeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:02 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:02
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        Aydemir, gazetecilere, esas olarak hayvanlardan insanlara bulaşan viral enfeksiyon hastalığı kuduzun ölümcüllük oranının çok yüksek olduğunu ancak şüpheli temas sonrasında doğru yapılan önlem basamaklarıyla yüzde 100 önlenebileceğini anlattı.

        DAHA ÇOK KÖPEK ISIRIKLARIYLA BULAŞIYOR

        Kuduzun ülkemizde daha çok köpek ısırıklarıyla bulaştığını belirten Aydemir, "Kuduz şüpheli temasta ilk yapılacak, yaralanma bölgesinin doğru şekilde temizliği. Çünkü bu temizlik aşamasıyla virüs bu bölgeden yüzde 99 temizlenmiş olacak ve aslında bu önlem basamaklarının en önemlisini oluşturmakta. Nasıl yapacağız? Bol basınçlı suyla, sabunla, düzgün şekilde bölgeyi yıkama, sonrasında da antiseptik solüsyonlar uygulanmasıyla lezyon bölgesinin koruması ilk etapta yapılmış oluyor" diye konuştu.

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        Aydemir, hastalığa dair pek çok şikayetin bulunduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Öncelikle kuluçka dönemi gerçekten çok uzun bir enfeksiyon hastalığı. Aylar, yıllarla tanımlanmış. Hastaların ön plandaki şikayetlerinde prodromal dönem var ki bu dönem içerisinde hastalar hafif ateş, halsizlik hissedebilmekte. Sonrasında salya artışı, sudan, ışıktan, havadan korkma, biz bunlara korkma diyoruz ama esas olarak solunum kaslarının ağrılı kasılması şeklinde kişilerde ajitasyon gelişebilmekte. Yine kişilerde bilinç kaybı, agresif değişiklikler, kişilik bozuklukları görülebilmekte."

        Aydemir, Türkriye'de görülen kuduz hastalığının çoğunun sahipsiz köpekler ile evcil hayvanlardan kaynaklı olduğunu ancak yabani hayvanlardan da virüs bulaşabildiğini ifade etti.

        "HAYVANIN DURUMU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

        Köpek, kedi ısırıklarını ya da tırmalamalarının önemsenmesi gerektiğine dikkati çeken Aydemir, bu şekilde yaralanmaya maruz kalanlara hızlıca sağlık merkezine başvurmalarını tavsiye etti.

        Aydemir, kuduz şüpheli temasta her hastaya önlem basamaklarının hepsinin aynı anda yapılmadığını, öncelikle temasın hangi hayvan tarafından olduğunun sorgulanması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Bu eğer kuduza duyarlı hayvan tarafından ısırılma ya da yaralanma olduysa hayvanın durumu da bizim için çok önemli. Bu gözlenebilir sokak köpeğiyse önlem basamakları değişir. Ancak aşılı evcil hayvansa bu durumda zaten 10 günlük gözlem altında tutarız. Aşıyı ve immun globuli çoğu kez yapmayız ve 10 günden sonra köpek eğer ölürse önlem basamaklarına başlanır."

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        #kuduz
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