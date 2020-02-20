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Kuduz nedir? Kuduzun belirtileri nelerdir?

Kuduz hayvan hastalıklarının en tehlikeli olanıdır. Beyine ve sinir sistemine direkt etki eden ve virüs yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Sokakta sahipsiz bir hayvan ısırdığında hemen önlem alınmalı ve tedavi süreci başlatılmalıdır önlem alınmazsa bu durum ölüm ile sonuçlanabilir. Peki kuduzun belirtileri nelerdir? İşte detayları...

20.02.2020 - 15:16 | Güncelleme:
Kuduzun belirtileri nelerdir?

Kuduz; beyine ve direkt sinir sistemine etki eden virüs yolu ile bulaşan bir hastalıktır. Virüsü vücudunda bulunduran hastalıklı hayvandan hayvana ve insanlara da bulaşabilmektedir.

Sahipsiz olan bir hayvanın ısırması sonucu zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekmektedir. Tedaviye başlanmadığı takdirde ölüme kadar gidebilmektedir.

Kuduz hastalığının bulaşma nedenleri;

  • Hastalık olan bir hayvan tarafından ısırılma,
  • Kuduz hayvan tarafından tırnaklanma,
  • Hayvanın salyasının yara ile temas etmesi,
  • Kuduz bir hayvanın etinden yenmesi ve sütünün içilmesi,
  • Salyanın bir eşyaya bulaşması sonucu kişinin yarası ile teması,
  • Kuduza yakalanmış bir insan ile temas edilmesi ile de bulaşabilmektedir.

Kuduz hastalığı bulaştığı zaman tedavi edilmeyen durumlarda; 5 gün ile 1 yıl arasında değişmekte olan bir süre de belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Baş ağrısı, yüksek ateş, bilinç kaybı, hayal görmeye başlama, ağızda köpürme, hiperaktiflik, tuhaf şekilde davranışlar, uykusuzluk, sık ve hızlı nefes alma, sara krizleri geçirme, salya artışı ve felç olması durumunda hasta hayatını kaybetmektedir.

Kuduz olduğu veya şüphelenilen bir hayvanın ısırması durumunda ise;

  • Isırılan bölge bol sabun ve su ile yıkanarak temizlenmelidir.
  • Bu bölge yıkandıktan sonra antiseptik ( yüksek alkol içeren) ile dezenfekte edilmelidir.
  • Isırılan bölge beyne ne kadar yakınsa virüsün beyni etkilemesi o kadar çabuk olacağından dolayı hemen doktora gidilerek, tedaviye başlanmalıdır.

Tedavisi; yaranın bulunduğu bölge temizlenerek, kuduz serumu verilmektedir. Sonrasında ise 0., 3., 7., 14., 28. Günlerde 5 doz şeklinde deltoid adaleden  aşı yapılmaktadır. Aşılama günlere uygun bir şekilde yapıldığında %100 oranında başarı olmaktadır. 

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