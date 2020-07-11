İHA

Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Hristiyanların en kutsal mekanları arasındaki Kıyamet Kilisesi 24 Mayıs tarihinde açılmasının ardından artan korona virüs vakaları nedeni ile yeniden ibadete kapatıldı.

Kilisenin anahtarlarından sorumlu Adeeb Joudeh al-Husseini, yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kilisenin bu sabah itibari ile kapalı tutulduğunu aktardı. Kilisenin ne zaman yeniden ibadete açılacağı belirtilmezken, ilk salgın dalgasında 2 ay boyunca ibadete kapalı kalmıştı.

Öte yandan Filistin’de toplam korona virüs vaka sayısı 5 bin 829’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30’a yükseldi.