Kudus elden kaçıyor

Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen Mohamed Kudus'u transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Fransız basını, Rennes'in Ganalı orta alan oyuncusunun transferini 6 milyon Euro karşılığında bitirmeye çok yaklaştığını yazdı.

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