Küçükyumuk ailesi son durum nedir? Soruları tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. İzmir'de meydana gelen 6.9 depremde yıkılan Doğan Apartmanı'ndan akşam saatlerinde çıkarılan kişilerin Küçükyumuk ailesinden baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş olduğu öğrenildi.
KÜÇÜKYUMRUK AİLESİNDEN ACI HABER GELDİ
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 55. saat geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanında arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde de devam ettiği çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedine ulaşılan 3 kişinin aynı aileden Mert Küçükyumuk ile eşi Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu öğrenildi. Aileden ise sadece geriye çocukları minik Ateş ile çekilmiş mutlu aile fotoğrafı kaldı.
Halen enkaz altında 6 kişinin kaldığı tahmin edilirken, ekipler çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Öte yandan enkaz altında kalan bir ticari araç da çıkarılarak vinç yardımıyla çekici kamyona yüklendi. Enkazda yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.
Acı haber Aydın'a tez ulaştı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geride Aydınlı Küçükyumuk Ailesi'nin 55 saattir devam eden umutları Doğanlar Apartmanı'nın enkazından gelen acı haberle enkaza döndü. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda devam eden arama kurtarma çalışmalarında Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı.
Depremin yaşandığı andan itibaren çocuklarına ulaşmaya çalışan ve sosyal medya hesapları ile tanıdıklarından yardım isteyen Mehmet Küçükyumuk, acı haberi de yine sosyal medya hesabından paylaştı. İzmir'deki büyük depremde enkaz altından çıkarılan Küçükyumuk Ailesi'nden geriye çocuklarıyla çekilmiş mutlu fotoğraf karesi kaldı. Küçükyumuk ailesinden baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş'ten geriye kalan fotoğraf herkesi üzdü.
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