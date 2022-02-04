Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediye binasına geldi.

"İrtikap" suçunu işledikleri iddia edilen Belediye Başkanı Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturmanın, Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T'nin geçen yıl temmuz ayında alınan ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını söylemesi üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Cengiz Balkan ile diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.