'KüçükÇiftlik Park'ta isyan var!

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Yeni nesil rap müzisyenleri Uzi, Heijan & Muti, Critical, Motive, Aksan & Lil Murda'yı festival havasında bir araya getiren konserde, semt kültürünü ve sokağın isyanını şarkılarına taşıyan genç rapçiler isyanlarını bir kez daha KüçükÇiftlik Park sahnesinden haykıracak.